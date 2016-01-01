انتبه.. نقص فيتامين ج يؤدي إلى أمراض خطيرة.. تعرف على أعراضه

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فيتامين ج يؤدي إلى أمراض خطيرة

فيتامين ج واحد من العناصر التي تتواجد في الماء، ولا يقوم الجسم بتخزينها لذلك يجب أن يتناول الشخص كميات كبيرة من الماء، وشرب العصائر والسوائل، كما يوجد بعض الأطعمة التي يجب أن تتناولها باستمرار مثل الخضراوات الورقية، ونقص فيتامين ج من الجسم يسبب ضررا على الصحة، فتعرف على أعراض نقص فيتامين ج في الجسم وفقًا لموقع "boldsky".

أعراض نقص فيتامين ج في الجسم:

جفاف الجلد:
نقص فيتامين ج في الجسم يسبب جفاف البشرة، والتي تؤدي إلى الاحمرار، والتلف، كما أنه يعمل على تكوين طبقة خارجية لحماية البشرة من الجراثيم والبكتيريا، وتساعد في إنتاج الكولاجين.
نزيف اللثة:

من الأعراض الشائعة الأخرى لنقص فيتامين ج هي اللثة الحمراء المتورمة والنزفية، كما يؤدي نقص فيتامين ج إلى ضعف الأوعية الدموية الملتهبة في أنسجة اللثة، والذي يمكن تكون الأضرار سقوط الأسنان.

كدمات بالجسم:

كدمات زرقاء تحدث في الجسم بالكامل تظهر عند نقص فيتامين ج والذي يؤدي إلى انفجار الأوعية الدموية تحت الجلد.

زيادة الوزن:
وفقا لدراسة على موقع "boldsky"، ارتبط انخفاض مستويات فيتامين ج بزيادة الدهون في البطن بين الأفراد الأصحاء، وزيادة الوزن بطريقة ملحوظة.

المصدر: boldsky

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