فيتامين ج واحد من العناصر التي تتواجد في الماء، ولا يقوم الجسم بتخزينها لذلك يجب أن يتناول الشخص كميات كبيرة من الماء، وشرب العصائر والسوائل، كما يوجد بعض الأطعمة التي يجب أن تتناولها باستمرار مثل الخضراوات الورقية، ونقص فيتامين ج من الجسم يسبب ضررا على الصحة، فتعرف على أعراض نقص فيتامين ج في الجسم وفقًا لموقع "boldsky".
أعراض نقص فيتامين ج في الجسم:
جفاف الجلد:
نقص فيتامين ج في الجسم يسبب جفاف البشرة، والتي تؤدي إلى الاحمرار، والتلف، كما أنه يعمل على تكوين طبقة خارجية لحماية البشرة من الجراثيم والبكتيريا، وتساعد في إنتاج الكولاجين.
نزيف اللثة:
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التعليقات على انتبه.. نقص فيتامين ج يؤدي إلى أمراض خطيرة.. تعرف على أعراضه
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