لو ضغطك واطي تشرب إيه.. اعرف معانا

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لو ضغطك واطي تشرب إيه.. اعرف معانا

يعاني الكثير من انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ ويشعر الشخص بهبوط و دوخة و دوار وعدم اتزان، فيحتاج لتناول شيء فوري يساعده على رفع ضغط الدم وإعادة انتظام الضغط بالجسم.

هناك العديد من المشروبات السريعة تساعد على رفع الضغط المنخفض بمجرد الشعور بذلك، كما نصح بها موقع healthline وهي :

_ القهوة
حيث تحتوي على الكافيين الذي يعمل فورا على رفع مستوى الضغط المنخفض .

_ كوب ماء بملح
وهو حل سريع لعلاج ضغط الدم المنخفض حيث يزيد الملح نسبة الصوديوم في الدم فيعمل على رفع ضغط الدم ، لكن يفضل عدم الإفراط في تناول الماء بالملح كثيرا الا في أضيق الحدود إذا لم يتوفر مشروب اخر لرفع الضغط المنخفض.

_ كوب عرقسوس
فهو يعمل بشكل سريع على رفع الضغط المنخفض رغم أن الكثير ينفرون منه بسبب طعمه إلا أنه مفيد لمرضى الضغط المنخفض.

المصدر: موقع healthline

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