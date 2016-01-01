لو ضغطك واطي تشرب إيه.. اعرف معانا

يعاني الكثير من انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ ويشعر الشخص بهبوط و دوخة و دوار وعدم اتزان، فيحتاج لتناول شيء فوري يساعده على رفع ضغط الدم وإعادة انتظام الضغط بالجسم.
هناك العديد من المشروبات السريعة تساعد على رفع الضغط المنخفض بمجرد الشعور بذلك، كما نصح بها موقع healthline وهي :
_ القهوة
حيث تحتوي على الكافيين الذي يعمل فورا على رفع مستوى الضغط المنخفض .
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