قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، إن قانون التأمين الاجتماعى اشتمل على بند الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأكد محمد سعودي، خلال حوار خاص أذاعه برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء، أن بند الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمينات الجديدة يلقى اهتماما كبيرا فى جميع دول العالم.
وأضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي أن نسب الاشتراكات العالمية بنظم بنود الشيخوخة، والعجز، والوفاة للأشخاص المتقاعدين بلغت 21% لجميع الفئات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بند الشيخوخة.. تعرف على مزايا جديدة فى قانون التأمينات الجديدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق