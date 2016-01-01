بند الشيخوخة.. تعرف على مزايا جديدة فى قانون التأمينات الجديدة

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قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، إن قانون التأمين الاجتماعى اشتمل على بند الشيخوخة والعجز والوفاة.



وأكد محمد سعودي، خلال حوار خاص أذاعه برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء، أن بند الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمينات الجديدة يلقى اهتماما كبيرا فى جميع دول العالم.



وأضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي أن نسب الاشتراكات العالمية بنظم بنود الشيخوخة، والعجز، والوفاة للأشخاص المتقاعدين بلغت 21% لجميع الفئات.

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يذكر أن برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" قام اليوم، الأربعاء، باستضافة محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، للحديث حول تفعيل مزايا وخطوات إعداد قانون التأمينات الاجتماعي.برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.ويستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.ويقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.