شاهد.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز على المحتجين ضد خطة ترامب للسلام



قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز على المحتجين قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز على المحتجين

أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، بوقوع اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمحتجين على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المقترحة للسلام لحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية.



وقامت قوات الاحتلال بقمع المسيرة الفلسطينية بإطلاق قنابل الغاز على المشاركين في المسيرة الرافضة لخطة السلام الأمريكية في منطقة الأغوار؛ مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق.



كما اندلعت مواجهات أيضا ببيت لحم بين القوات الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مناطق مختلفة في قطاع غزة، الدخول في إضراب شامل، اليوم الأربعاء، ورفعت الأعلام السوداء، رفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.ووفقا لـ "فلسطين 48"، جاء الإضراب تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية التي أكدت أن الإضراب يشمل كافة القطاعات بغزة، باستثناء المؤسسات الصحية.وقال بيان صادر عن هذه القوى: "قررت لجنة المتابعة الإعلان يوم الأربعاء عن إضراب شامل يشمل كل مرافق الحياة في قطاع غزة، ما عدا وزارة الصحة، لتوجيه رسائل واضحة للعدو الصهيوأمريكي، أن هذه الخطة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها".وأشارت إلى "استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي في القطاع من أجل إسقاطها".​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خطته للسلام، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وبحسب ترامب ونتنياهو، "ستعترف الخطة المقترحة بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".وقال ترامب: إنه بموجب خطته للسلام، سيحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة، تكون عاصمتها في القدس الشرقية.وأضاف أنهم سوف يحصلون على ضعف المساحة التي يمتلكونها اليوم، لافتا إلى أن بلاده سوف تفتتح سفارة لها في عاصمة الدولة الفلسطينية.https://t.co/1ewZANn08H