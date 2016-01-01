بعد كل وجبة.. تناول الشاي الأخضر بماء الورد وشاهد ماذا يحدث بجسمك؟

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الشاي الأخضر بماء الورد

من المعتاد ان يتناول الأشخاص كوبا من الشاي الأخضر بطريقة تقليدية، دون اي اضافات، ولكن قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طريقة جديدة لتناول الشاي الاخضر مع الفوائد الصحية.

مقادير الشاي الاخضر:

اوراق الشاي الاخضر
ملعقة ماء ورد صغيرة
٢كوب ماء
ملعقة صغيرة من العسل

طريقة تحضير الشاي الاخضر:

- توضع المقادير في إبريق ثم يضاف الماء ويترك ليغلي بضع دقائق.
- اضافة ماء الورد على الماء المغلي ثم غلق النار.
- دع الشاي الاخضر حتى يتخمر ويترك لمدة دقيقتين.
- وضع ملعقة صغيرة من العسل الابيض.

الفوائد الصحية للشاي الاخضر بماء الورد:

- امداد الجسم بالدفء في فصل الشتاء.
- يخلص الجسم من السموم.

- يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.
- يحسن عملية الهضم ويعالج الإمساك.

- يساعد على تخفيف الوزن.

المصدر: elbalad

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