من المعتاد ان يتناول الأشخاص كوبا من الشاي الأخضر بطريقة تقليدية، دون اي اضافات، ولكن قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طريقة جديدة لتناول الشاي الاخضر مع الفوائد الصحية.
مقادير الشاي الاخضر:
اوراق الشاي الاخضر
ملعقة ماء ورد صغيرة
٢كوب ماء
ملعقة صغيرة من العسل
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التعليقات على بعد كل وجبة.. تناول الشاي الأخضر بماء الورد وشاهد ماذا يحدث بجسمك؟
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