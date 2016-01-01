فيروس كورونا.. الإمارات تعلن حصيلة جديدة للمصابين على أراضيها



انتشار فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، عن تشخيص 4 حالات إصابة بـفيروس كورونا الجديد، لأشخاص من عائلة واحدة، قادمين من مدينة ووهان.



ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص المصابين هم أربعة أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالةٍ مستقرة، حيث تم احتوائهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميًا عند التعامل مع الحالات المصابة.



وطمأنت الوزارة مواطنيها حول الوضع الصحي العام، مؤكدة أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام.

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ونصحت المواطنين والمقيمين بإتباع الإرشادات الصحية العامة، مشيرة إلى أنها تقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في الدولة، التي اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.وكانت وزارة الصحة في الإمارات، أعلنت في وقت سابق عن تشخيص حالة إصابة بـفيروس كورونا الجديد، لشخص من عائلة واحدة، قادمين من مدينة ووهان، بجمهورية الصين الشعبية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وام".وكانت الصين، أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان اليوم- أن 1239 مريضا ما يزالون في ظروف حرجة، و 9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.وأضافت اللجنة، أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس؛ إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة.