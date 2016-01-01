عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو عن تفاصيل ظهور عمة زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون" بعد اختفائها لمدة ٦ سنوات مضت.
ووفقا للتقرير فإن عمة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون قد ظهرت علنا خلال حفل بمناسبة السنة القمرية الجديدة.
يعد ظهورها للمرة الأولى منذ 6 سنوات "مفاجأة" وذلك بعدما قيل انه تم نفيها أو توفيت؛ حيث كان ابن أخيها زعيم كوريا الشمالية قد أمر بإعدام زوجها جانج سونغ ثايك.
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التعليقات على بعد إعدامه لزوجها.. ضربة انتقامية تهدد عرش زعيم كوريا الشمالية.. شاهد
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