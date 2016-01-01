بعد إعدامه لزوجها.. ضربة انتقامية تهدد عرش زعيم كوريا الشمالية.. شاهد

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بعد إعدامه لزوجها.. ضربة انتقامية تهدد عرش زعيم كوريا الشمالية.. شاهد

صورة الخبر: زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية


عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو عن تفاصيل ظهور عمة زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون" بعد اختفائها لمدة ٦ سنوات مضت.

ووفقا للتقرير فإن عمة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون قد ظهرت علنا خلال حفل بمناسبة السنة القمرية الجديدة.

يعد ظهورها للمرة الأولى منذ 6 سنوات "مفاجأة" وذلك بعدما قيل انه تم نفيها أو توفيت؛ حيث كان ابن أخيها زعيم كوريا الشمالية قد أمر بإعدام زوجها جانج سونغ ثايك.

وكان كيم يونج أصدر فرمان إعدام زوج عمته على خلفية اتهامه ب الفساد ومحاولات لإطاحة النظام الحاكم.

يذكر أن عمة زعيم كوريا الشمالية وزوجها كانا مركز قوة فى الماضى وشكلا دورا سياسيا بارزا خلال السنوات الأولى من حكم الزعيم الكوري.

المصدر: alarabiya

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد إعدامه لزوجها.. ضربة انتقامية تهدد عرش زعيم كوريا الشمالية.. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48408

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager