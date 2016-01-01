كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا، سر هدفه القاتل في فوز فريقه بنتيجة 2-1 على حساب ليستر سيتي، بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والذي قاد به "الفيلانز" للمباراة النهائية.
وجاء هدف أستون فيلا القاتل عند الدقيقة 94، في شباك ليستر سيتي بنكهة مصرية خالصة، حيث تلقى "تريزيجيه" الذي دخل بديلًا تمريرة عرضية رائعة من مواطنه أحمد المحمدي البديل أيضًا، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بقوة نحو يسار المرمى، وسط مشاهدة من شمايكل.
وقال "تريزيجيه" في تصريحات صحفية نشرها الحساب الرسمي لـ أستون فيلا عبر "تويتر": "قلت للمحمدي باللغة العربية -على القائم البعيد، لكي لا يفهم أحد- وهي لعبة تدربنا عليها مرارا وتكرارا في حصص التدريب".
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التعليقات على خدعة مصرية.. تريزيجيه يكشف سر هدفه القاتل في شباك ليستر سيتي
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