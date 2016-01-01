خدعة مصرية.. تريزيجيه يكشف سر هدفه القاتل في شباك ليستر سيتي



تريزيجيه تريزيجيه



كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا، سر هدفه القاتل في فوز فريقه بنتيجة 2-1 على حساب ليستر سيتي، بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والذي قاد به "الفيلانز" للمباراة النهائية.



وجاء هدف أستون فيلا القاتل عند الدقيقة 94، في شباك ليستر سيتي بنكهة مصرية خالصة، حيث تلقى "تريزيجيه" الذي دخل بديلًا تمريرة عرضية رائعة من مواطنه أحمد المحمدي البديل أيضًا، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بقوة نحو يسار المرمى، وسط مشاهدة من شمايكل.



وقال "تريزيجيه" في تصريحات صحفية نشرها الحساب الرسمي لـ أستون فيلا عبر "تويتر": "قلت للمحمدي باللغة العربية -على القائم البعيد، لكي لا يفهم أحد- وهي لعبة تدربنا عليها مرارا وتكرارا في حصص التدريب".

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وبمجرد انتهاء اللقاء، نزل الآلاف من جماهير أستون فيلا إلى أرض ملعب "فيلا بارك"، حيث حمل عشاق الفيلانز "تريزيجيه" على الأعناق، احتفاء بالإنجاز التاريخي الذي حققه بالوصول إلى المباراة النهائية.وبهذا الفوز القاتل، خطف أستون فيلا بطاقة المباراة النهائية، بمجموع اللقائين 3-2، عقب انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، والذي جمعهما على ملعب "كينج باور".وينتظر أستون فيلا، الفائز من المباراة الأخرى في ديربي مانشستر الذي سيجمع بين السيتي واليونايتد، اليوم، الأربعاء، على ملعب "الاتحاد".ويستقبل ملعب "ويمبلي" التاريخي في لندن، المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مطلع مارس المقبل.https://twitter.com/AVFCArabia/status/1222298571787194368