قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرار درجات الحرارة في الساعات القادمة، ولا تزال درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية خلال ساعات النهار.
وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم، الأربعاء، عن انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل بمعدل فرق 10 درجات مئوية بين العظمى والصغرى، والتى ستسبب الشعور البرودة خلال الأيام القادمة.
وأضاف أن درجات الحرارة قد تميل للدفء على جنوب الصعيد وشمال الصعيد وعلى أغلب السواحل الشمالية، لذا يتجنب تخفيف الملابس وارتداء الثقيلة منها.
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التعليقات على تنخفض لـ 10 درجات.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة.. فيديو
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