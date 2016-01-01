صورة تثير جدلا في العراق لاعتداء قوات مكافحة الشغب على فتاة.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › صورة تثير جدلا في العراق لاعتداء قوات مكافحة الشغب على فتاة.. فيديو

صورة الخبر: صورة تثير جدلا في العراق لاعتداء قوات مكافحة الشغب على فتاة.. فيديو
صورة تثير جدلا في العراق لاعتداء قوات مكافحة الشغب على فتاة.. فيديو

عرضت فضائية الحدث مقطع فيديو عن مشهد اعتداء قوات مكافحة الشغب العراقي على فتاة.

ورصد الفيديو لحظة اعتداء قوات مكافحة الشغب العراقى على فتاة من المتظاهرات بالعراق وذلك بالضرب والسباب وحاولوا اعتقالها، ومن جانبها أدانت رابطة المرأة العراقية العنف المفرط من الأجهزة الأمنية وقالت فى بيانها أن السلطات تستخدم العنف ضد المتظاهرين السلميين في العراق سواء بالرصاص الحي، قنابل الغاز المسيل للدموع ، وسوء المعاملة والملاحقات والأمنية.

وتظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، الجمعة الماضية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج القوات.

وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتأمين سلامة المتظاهرين.

وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.

المصدر: فضائية الحدث

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صورة تثير جدلا في العراق لاعتداء قوات مكافحة الشغب على فتاة.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
84452

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager