عرضت فضائية الحدث مقطع فيديو عن مشهد اعتداء قوات مكافحة الشغب العراقي على فتاة.
ورصد الفيديو لحظة اعتداء قوات مكافحة الشغب العراقى على فتاة من المتظاهرات بالعراق وذلك بالضرب والسباب وحاولوا اعتقالها، ومن جانبها أدانت رابطة المرأة العراقية العنف المفرط من الأجهزة الأمنية وقالت فى بيانها أن السلطات تستخدم العنف ضد المتظاهرين السلميين في العراق سواء بالرصاص الحي، قنابل الغاز المسيل للدموع ، وسوء المعاملة والملاحقات والأمنية.
وتظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، الجمعة الماضية.
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التعليقات على صورة تثير جدلا في العراق لاعتداء قوات مكافحة الشغب على فتاة.. فيديو
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