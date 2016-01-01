

صورة تثير جدلا في العراق لاعتداء قوات مكافحة الشغب على فتاة.. فيديو صورة تثير جدلا في العراق لاعتداء قوات مكافحة الشغب على فتاة.. فيديو

عرضت فضائية الحدث مقطع فيديو عن مشهد اعتداء قوات مكافحة الشغب العراقي على فتاة.



ورصد الفيديو لحظة اعتداء قوات مكافحة الشغب العراقى على فتاة من المتظاهرات بالعراق وذلك بالضرب والسباب وحاولوا اعتقالها، ومن جانبها أدانت رابطة المرأة العراقية العنف المفرط من الأجهزة الأمنية وقالت فى بيانها أن السلطات تستخدم العنف ضد المتظاهرين السلميين في العراق سواء بالرصاص الحي، قنابل الغاز المسيل للدموع ، وسوء المعاملة والملاحقات والأمنية.



وتظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، الجمعة الماضية.

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ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج القوات.وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتأمين سلامة المتظاهرين.وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.