يعد البصل عنصر اساسي في النظام الغذائي، وتحتاج ربات المنزل تواجده في المطبخ طوال الوقت، مما يتطلب تخزين كمية كبيرة من البصل، لكن بسبب القيام بعض الاخطاء يتعرض البصل للتعفن احيانًا ، نشر موقع wiki how افضل طريقة لتخزين البصل ..
- انشر البصل في مكان جيد التهوية بعد حصاده كي تنشف القشرة ولا تقم بإزالة القشرة واترك البصل ليجف من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
- بمجرد أن تصبح السيقان جافة تمامًا، استخدم مقصًا حادًا أو سكينًا لقطع جذور البصل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على في 6 خطوات بسيطة.. أفضل طريقة لـ تخزين البصل مدة طويلة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق