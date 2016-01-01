في 6 خطوات بسيطة.. أفضل طريقة لـ تخزين البصل مدة طويلة

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في 6 خطوات بسيطة.. أفضل طريقة لـ تخزين البصل مدة طويلة


يعد البصل عنصر اساسي في النظام الغذائي، وتحتاج ربات المنزل تواجده في المطبخ طوال الوقت، مما يتطلب تخزين كمية كبيرة من البصل، لكن بسبب القيام بعض الاخطاء يتعرض البصل للتعفن احيانًا ، نشر موقع wiki how افضل طريقة لتخزين البصل ..

- انشر البصل في مكان جيد التهوية بعد حصاده كي تنشف القشرة ولا تقم بإزالة القشرة واترك البصل ليجف من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

- بمجرد أن تصبح السيقان جافة تمامًا، استخدم مقصًا حادًا أو سكينًا لقطع جذور البصل.

- يمكن أن يسبب ضوء الشمس إفساد طعم البصل ويجعله مرًا لذلك ضعه في شبكة بعيد عن الضوء والرطوبة، حيث ينبغي أن تكون البيئة جافة وباردة.

- يمتص البصل الرطوبة بسهولة وسوف تعمل رطوبة الجو على تعفن خزينك من البصل، لذلك حافظ على إبقائه بعيدا عنها .

- اربط الجزء السفلي من الجورب وأدخل البصلة واربط الجورب فوق البصلة ثم أدخل البصلة التالية وكرر ذلك حتى تتمكن من وضع العديد من البصل على حسب استيعاب الجورب.

المصدر: موقع wiki how

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