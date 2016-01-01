خالد الجندي يفجر مفاجأة عن الطلاق الشفوي

فجر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مفاجأة عن فتواه عن الطلاق الشفوى، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد إبراهيم، ذكر فى كتابه الشريعة وتغير الفتوى، أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور جاد الحق، رحمه الله أوصى بتوثيق الطلاق حتى يعتد به، ولابد من توثيقه أمام المأذون.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "أظن الشيخ جاد الحق، ليس عليه مزايدة، الذى قدم طلب إلى مجمع البحوث الإسلامية، وهذه معلومة موثوقة، والمجمع احتفظ بالطلب لأن لم يسبقه أحد من السلف، عشان الناس اللى بتتهمنا بالباطل، احنا بندعو لصون أعراض النساء، من الذمم الخربة".
وكان الشيخ خالد الجندي، قال الشيخ خالد الجندى، قد أفتى بأن الطلاق الشفوى لا يقع ولا قيمة له، فى ظل العصر الحالى، لافتا إلى أن الله فى كتابه العزيز أمرنا بكتابة الدين، فكيف لا يوجد ما يكتب ويوثق أعراض المؤمنات.
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