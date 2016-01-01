إذا كنت لا تزال تستخدم القهوة بكثافة فاعلم أن مستوى هرمون أنوثتك سيزيد في جسدك، يبدو الأمر غير منطقي ولكن هذا ما كشف عنه علماء في الولايات المتحدة التي نشرت قائمة من المنتجات التي تزيد من هرمون الأنوثة عند الرجال .
بحسب الأبحاث الجديدة، أوضح العلماء أن مشروب القهوة والبرية يزيدان هرمون الاستروجين الانثوي لدى الرجال، حيث يؤدي هذا الأمر إلى زيادة سريعة في زيادة الوزن والشعر بجسد الرجل.
وأجرى الخبراء دراسة على مجموعة من الرجال تتراوح أعمارهم من 30 إلى 55 سنة، حيث تم إعطاؤهم مشروبي البيرة والقهوة، وتبين أن مشروب القهوة أيضا له تأثير على هرمون الإستروجين.
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التعليقات على احترس .. تناول القهوة بكثرة يزيد من هرمون أنوثتك
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