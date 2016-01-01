احترس .. تناول القهوة بكثرة يزيد من هرمون أنوثتك

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تناول القهوة

إذا كنت لا تزال تستخدم القهوة بكثافة فاعلم أن مستوى هرمون أنوثتك سيزيد في جسدك، يبدو الأمر غير منطقي ولكن هذا ما كشف عنه علماء في الولايات المتحدة التي نشرت قائمة من المنتجات التي تزيد من هرمون الأنوثة عند الرجال .

بحسب الأبحاث الجديدة، أوضح العلماء أن مشروب القهوة والبرية يزيدان هرمون الاستروجين الانثوي لدى الرجال، حيث يؤدي هذا الأمر إلى زيادة سريعة في زيادة الوزن والشعر بجسد الرجل.

وأجرى الخبراء دراسة على مجموعة من الرجال تتراوح أعمارهم من 30 إلى 55 سنة، حيث تم إعطاؤهم مشروبي البيرة والقهوة، وتبين أن مشروب القهوة أيضا له تأثير على هرمون الإستروجين.

وأفادت الأبحاث أنه بعد تناول كوب واحد من القهوة يزيد الرغبة الجنسية لدى الشخص ، في حين كان التأثير معاكسًا حين تناول الشخص أكثر من كوب في اليوم الواحد.

ووفقًا لموقع "وان" النيوزلندي" ، أوضح العلماء أن مستويات هرمون الانوثة تزداد بشكل واضح لدى الرجال في حال تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية السكرية، حيث يعود سبب زيادة هرمون الإستروجين إلى احتواء هذه المشروبات على كمية كبيرة من الكافيين.

ونصح الأطباء بالتخفيف من تناول الأسماك الدهنية والحليب والخبز الأبيض والذرة وزيت بذور الكتان، حيث إن جميع هذه المنتجات تؤثر على مستوى الإستروجين في جسم الرجل وتؤدي إلى ارتفاعه بشكل كبير.

المصدر: elbalad

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