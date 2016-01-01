القدس ليست للبيع.. الرئيس الفلسطيني يهدد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية



الرئيس الفلسطيني الرئيس الفلسطيني



هدد الرئيس الفلسطيني محمو عباس "أبو مازن" باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ضد خطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب منذ قليل.







وقال عباس إن العالم والمجتمع الدولي يفهمان جوهر المعاناة الفلسطينية.

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وأضاف أن القدس ليست للبيع وأن خطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب مؤامرة لن تمر.وتابع عباس أن هذه الصفعة سنعيدها صفعات في المستقبل، وأكد رسميا رفض خطة السلام الأمريكية.وامتدح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره أعظم صديق لإسرائيل ، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بينهما في البيت الأبيض، أعلن الثاني خلاله عن خطة السلام الأمريكية.وقال نتنياهو إن ترامب حطم ما سماه "الأكذوبة الكبرى" بأن إسرائيل تحتل بشكل غير مشروع أراضي أجدادها، وذلك على حد زعمه.وقال إن الرئيس الأمريكي اعترف بسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات اليهودية، كبيرها وصغيرها على حد سواء.وتابع أن ترامب اعترف في خطته بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومناطق استراتيجية أخرى في الضفة الغربية.ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" قال فيها إنه إذا جاء الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، فإنه سيكون معهم في أي خطوة.وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن خطة السلام الأمريكية ربما تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة.وأشار ترامب إلى أنه طلب من الفلسطينيين مواجهة تحديات التعايش السلمي مع الإسرائيليين.وتابع أن ذلك يشمل القوانين التي تجسد حقوق الإنسان، وإيقاف ما وصفه بـ "الأنشطة الخبيثة" لحركة حماس والجهاد الإسلامي" وغيرها من الجماعات الإرهابية ووقف التعويض المالي للإرهابيين.وقال إن لا يوجد فلسطيني أو إسرائيلي سيتم طرده من منزله بعد تطبيق الخطة.