

جنرال موتورز مستعدة لإنتاج أول بيك أب كهربائية في 2021 جنرال موتورز مستعدة لإنتاج أول بيك أب كهربائية في 2021

أعلنت جنرال موتورز عن عزمها إنتاج أول بيك أب كهربائية من الشركة ضمن الخطوات الجادة من الشركة للدخول في منافسة السيارات الكهربائية.



رغم قلة التفاصيل حول السيارة القادمة إلا أنها ستكون أساس لعدد من السيارات الكهربائية بالكامل، ويرجح أن تكون جي إم سي أول علامة ستحصل على البيك أب الكهربائية.



تقول جنرال موتورز أنها ستنتج البيك أب الكهربائية في أواخر 2021، وسيكون مصنع الشركة Detroit-Hamtramck في ديترويت مسؤولاً عن إنتاجها.