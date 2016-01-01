جنرال موتورز مستعدة لإنتاج أول بيك أب كهربائية في 2021

آخر الأخبارأخبار السيارات › جنرال موتورز مستعدة لإنتاج أول بيك أب كهربائية في 2021

صورة الخبر: جنرال موتورز مستعدة لإنتاج أول بيك أب كهربائية في 2021
جنرال موتورز مستعدة لإنتاج أول بيك أب كهربائية في 2021

أعلنت جنرال موتورز عن عزمها إنتاج أول بيك أب كهربائية من الشركة ضمن الخطوات الجادة من الشركة للدخول في منافسة السيارات الكهربائية.

رغم قلة التفاصيل حول السيارة القادمة إلا أنها ستكون أساس لعدد من السيارات الكهربائية بالكامل، ويرجح أن تكون جي إم سي أول علامة ستحصل على البيك أب الكهربائية.

تقول جنرال موتورز أنها ستنتج البيك أب الكهربائية في أواخر 2021، وسيكون مصنع الشركة Detroit-Hamtramck في ديترويت مسؤولاً عن إنتاجها.

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جنرال موتورز مستعدة لإنتاج أول بيك أب كهربائية في 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34736

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager