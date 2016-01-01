روبوت يقود فرقة موسيقية في الشارقة

اعتاد الناس على استخدام الروبوت في الأعمال المتعلقة بالتكنولوجيا وعلوم الحاسب وحتى الأنشطة الخدمية، لكن جمهور مؤسسة الشارقة للفنون في الإمارات على موعد مع رؤية الروبوت يقف مكان "المايسترو" لقيادة فرقة موسيقية.
ويقود روبوت آلي يطلق عليه "آلتر 3" العرض الأول في الشرق الأوسط لأوبرا "جمال مخيف"، التي تستضيفها مؤسسة الشارقة للفنون، الجمعة، ضمن معرض "تراكيب الرنين: فن الصوت والأداء الياباني".
وسبق عرض أوبرا "جمال مخيف" وهي من تأليف الفنان كييتشيرو شيبويا، في عدة دول هي اليابان وأستراليا وألمانيا.
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