روبوت يقود فرقة موسيقية في الشارقة

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روبوت يقود فرقة موسيقية في الشارقة

اعتاد الناس على استخدام الروبوت في الأعمال المتعلقة بالتكنولوجيا وعلوم الحاسب وحتى الأنشطة الخدمية، لكن جمهور مؤسسة الشارقة للفنون في الإمارات على موعد مع رؤية الروبوت يقف مكان "المايسترو" لقيادة فرقة موسيقية.

ويقود روبوت آلي يطلق عليه "آلتر 3" العرض الأول في الشرق الأوسط لأوبرا "جمال مخيف"، التي تستضيفها مؤسسة الشارقة للفنون، الجمعة، ضمن معرض "تراكيب الرنين: فن الصوت والأداء الياباني".

وسبق عرض أوبرا "جمال مخيف" وهي من تأليف الفنان كييتشيرو شيبويا، في عدة دول هي اليابان وأستراليا وألمانيا.

ويأتي هذا العرض، الذي يقوده الروبوت بمرافقة الأوركسترا السمفونية الوطنية، ضمن مشروع "شيبويا" ورؤيته الفنية وسعيه الدائم لتخطي الحدود بين الإنسان والتكنولوجيا، إذ يقدم أعمالاً تتراوح بين العزف المنفرد على البيانو إلى الموسيقى الإلكترونية والأوبرا.

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