

لأول مرة في مصر .. محطة وقود تجمع بين البنزين والغاز والسولار وشحن الكهرباء.. تفاصيل لأول مرة في مصر .. محطة وقود تجمع بين البنزين والغاز والسولار وشحن الكهرباء.. تفاصيل

افتتح وزير البترول أول محطة وقود متكاملة في مصر في مدينة بورسعيد توفر لأول مرة في مصر 3 أنواع مختلفة من الطاقة لثلاثة أنواع مختلفة من السيارات ، ويشمل ذلك تزويد السيارات العادية بالبنزين أو السولار بجانب توفير الغاز الطبيعي للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتوفير شحن كهربائي للسيارات الكهربائية.



وتأتي المحطة نتاج تعاون بين مصر وإيطاليا حيث جاءت بالتعاون بين شركة غازتك المصرية وشركة ايني الايطالية التي تستثمر لأول مرة في مصر في مجال المحطات .



ومن المقرر الاستمرار في افتتاح محطات الوقود المتكاملة في مصر التي توفر البنزين والغاز وشحن الكهرباء في وقت واحد لتوفير كل الخدمات في مكان واحد.

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وأكد وزير البترول أن مثل هذه المحطاتتساير اتجاه الدولة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي والسياراتالكهربائية في مصر . وتعمل المحطة الجديدة بالطاقة الشمسية وتكلفت المحطة30 مليون جنيه ويمكنها تموين 1000 سيارة تعمل بالغاز يوميًا مع توفيربنزين 80 و92 و95 في المحطة بجانب السولار .وتخطط شركة ايني الايطالية لافتتاح 50محطة جديدة لها في مصر في السنوات الخمسة المقبلة حسب اتفاق بينها وبينشركات غازتك في مصر منهم 10 محطات في عام 2020 في القاهرة وبني سويف وطنطاودمياط وأسيوط وسوهاج.