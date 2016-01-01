افتتح وزير البترول أول محطة وقود متكاملة في مصر في مدينة بورسعيد توفر لأول مرة في مصر 3 أنواع مختلفة من الطاقة لثلاثة أنواع مختلفة من السيارات ، ويشمل ذلك تزويد السيارات العادية بالبنزين أو السولار بجانب توفير الغاز الطبيعي للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتوفير شحن كهربائي للسيارات الكهربائية.
وتأتي المحطة نتاج تعاون بين مصر وإيطاليا حيث جاءت بالتعاون بين شركة غازتك المصرية وشركة ايني الايطالية التي تستثمر لأول مرة في مصر في مجال المحطات .
ومن المقرر الاستمرار في افتتاح محطات الوقود المتكاملة في مصر التي توفر البنزين والغاز وشحن الكهرباء في وقت واحد لتوفير كل الخدمات في مكان واحد.
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التعليقات على لأول مرة في مصر .. محطة وقود تجمع بين البنزين والغاز والسولار وشحن الكهرباء.. تفاصيل
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