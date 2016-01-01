

هذه اسعار ميتسوبيشي إكليبس 2019 بعد تعرضها لتخفيضات تصل إلى 40 ألف جنيه هذه اسعار ميتسوبيشي إكليبس 2019 بعد تعرضها لتخفيضات تصل إلى 40 ألف جنيه

من خلال وكيلها المحلي شركة دايموند موتورز أعلنت ميتسوبيشي عن تخفيض سعر موديل 2019 المتاح حاليا في السوق المصري، وذلك بقيمة تتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة كالتالي:



- فئة أولى من 410 ألف جنيه إلى 380 ألف جنيه



(تخفيض 30 ألف جنيه).

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- فئة ثانية من 450 ألف جنيه إلى 410 ألف جنيه(تخفيض 40 ألف جنيه).- فئة ثالثة من 480 ألف جنيه إلى 440 ألف جنيه(تخفيض 40 ألف جنيه).- فئة رابعة من 515 ألف جنيه إلى 475 ألف جنيه(تخفيض 40 ألف جنيه).- فئة خامسة من 545 ألف جنيه إلى 510 ألف جنيه(تخفيض 35 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، وتحمل محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة الدفع للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).