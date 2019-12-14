أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء

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أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء

سجل سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا حيث سجل السعر بالبنك المركزي المصري 15.73 جنيه للشراء، 15.83 جنيه للبيع.

وسجل السعر ببنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء 15.85 جنيه للبيع،وبالبنك الأهلي المصري 15.75 جنيه للشراء 15.85 جنيه للبيع، وبالبنك المصري لتنمية الصادرات 15.74 جنيه للشراء 15.84 جنيه للبيع.

فيما سجل السعر بالبنك التجاري الدولي، 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

المصدر: الدستور

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