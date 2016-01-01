

"أكل نباتي".. تغيير بمائدة طعام جوائز الأوسكار للمرة الأولى "أكل نباتي".. تغيير بمائدة طعام جوائز الأوسكار للمرة الأولى

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أن قوائم الطعام المقدمة خلال فعاليات توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، ستكون مختلفة بالكامل.



ذكرت أكاديمية فنون وعلم الصور المتحركة، أن ستكون قوائم الطعام نباتية بالكامل تقريبا، بما يتماشى مع ما قُدم على موائد عشاء المشاهير خلال موسم جوائز 2020، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.



وأشارت الأكاديمية إلى أن قوائم الغداء الرسمي السنوي للمرشحين لنيل الجوائز إضافة للوجبات الخفيفة التي تقدم قبل مراسم الحفل في هوليوود في التاسع من فبراير، ستكون معتمدة على مصادر نباتية مئة بالمئة.

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ولكن قائمة الطعام في حفل الحكام، الذي يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز، فسيكون بنسبة 70 بالمئة معتمد على مصادر نباتية، وستتضمن النسبة الباقية أسماكا ولحوما إضافة للأطعمة النباتية.وأفادت الأكاديمية في بيان، أن كل الأحداث والفعاليات ستخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية.ويذكر أن يأتي بيان الأكاديمية بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مآدب عشاء أقيمت للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز جولدن جلوب وجوائز نقابة ممثلي الشاشة (جيلد) هذا الشهر.فيما اقترح النجم خواكين فينيكس، بطل فيلم الجوكر حيث إنه نباتي شديد الالتزام، التغيير الذي طرأ على عشاء جوائز جولدن جلوب الرسمي بعد أن كانت شريحة اللحم والأسماك من الأطباق الرئيسية وتم استبدالها هذا العام بأطباق من الأرز والفطر.