

قطار حماية المستهلك يصل كفر الشيخ لتلقي وحل شكاوى المستهلكين قطار حماية المستهلك يصل كفر الشيخ لتلقي وحل شكاوى المستهلكين

صرح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستهدف إطلاق نسخه جديدة من مبادرة «اليوم المفتوح» لتلقي وحل شكاوى المستهلكين، يوم الأربعاء الموافق 29 يناير الجاري، بحديقة صنعاء بجوار مبنى المحافظة في تمام الساعة 8 صباحاً لخدمه أهالي ( كفر الشيخ ).



يأتي ذلك في إطار من السهولة واليسر وذلك بالتنسيق مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبمشاركه كافه إطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي (مياه – كهرباء – غاز – شركات الاتصالات – السيارات – الأجهزة الكهربائية – السلع – الخدمات) مع قيامها بنشر مراكز صيانة متنقلة في الميادين العامة لخدمه المواطنين والانتقال الفوري لأي موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية والسيارات، الأمر الذي سوف يحقق تواجد ميداني وتفاعل سريع مع المواطنين.



وأوضح د. راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه المبادرة تأتى في إطار استراتيجيه الدولة وتوجيهات السيد الفاضل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعه التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافه الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهه الاحتكار.

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وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف إيجاد آليات غير تقليديه للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.- وتوجيهات السيد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافه الإجراءات التي تسهم في تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعليه لضبط الأسواق.وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة(محافظه كفر الشيخ – مديريه الأمن – مباحث التموين – الطب البيطري – مصلحه الدمغة والموازين- الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي) لتنظيم حملات رقابية لضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك من خلال الحملات التي ستشنها سيارات الضبطية القضائية التي ستجوب المحافظة يوم المبادرة ليكون هناك تكامل ومتابعه مستمرة وتنسيق تام بين الجهات للقضاء على أي ممارسات سلبيه تضر بالمستهلك.وأشار إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو عبر رقم الواتس اب 01030000602 الخاص بتلقي شكاوي المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس آب( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية، مؤكدا على أن الجهاز على استعداد تام لتلقي كافه الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.وأهاب رئيس الجهاز بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية وعلى جانب آخر وجه رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات .