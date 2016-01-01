

مقطع يحبس الأنفاس: أب يحتضن ابنته تحت عجلات القطار مقطع يحبس الأنفاس: أب يحتضن ابنته تحت عجلات القطار

أنقذ القدر رجل وابنته من الدهس تحت عجلات القطار في إحدى المدن المصرية، بعدما سقطت الفتاة من رصيف المحطة وقفز والدها ورائها محاولاً إنقاذها لحظة مرور القطار. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً يحبس الأنفاس للأب وهو يحتضن ابنته ويلتصق بجدار مجاور لقضبان القطار الذي كان يسير بسرعة كبيرة.



وبحسب مواقع إخبارية مصرية، جرت الواقعة في محطة سكة حديد الإسماعيلية شمال شرقي البلاد. وأوضح بعض الحضور، أن الفتاة فقدت الوعي بعدما سقطت من الرصيف، ثم قفز والدها ورائها واحتضنها ليمر القطار بجانبهما دون أن يصابا بمكروه، وسط دعاء ردده الحاضرون لإنقاذهما من الموت شبه المحقق.



وأكد الحضور أن قدرة الله هي التي أنقذت الأب وابنته، فلو أنهما حركا أي جزء من جسدهما قليلاً لربما فقدا هذا الجزء أو حتى حياتهما بأكملها. وقال شهود العيان، إن القطار المسرع لم يتوقف عن السير لمدة دقيقتين تقريباً، ظل خلالهما الأب محتضناً ابنته بشدة.

