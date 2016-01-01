

لمتابعة فيروس كورونا: باحثون يدشنون خريطة إلكترونية عالمية ‏ لمتابعة فيروس كورونا: باحثون يدشنون خريطة إلكترونية عالمية ‏

دشن باحثون في جامعة جونز هوبكنز، خريطة إلكترونية عالمية؛ من أجل تتبع حالات الوفيات والإصابات في الدول بفيروس "كورونا"، الذي تسبب في انتشار الذعر عالمياً.



ووفق هذه الخريطة الإلكترونية، تسبب تفشي فيروس كورونا الذي نشأ في ووهان الصينية، في وفاة 107 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 4474 شخص، حتى هذه اللحظة.



وتتبع الخريطة تقارير دورية عن الفيروس باستخدام بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "منظمة الصحة العالمية، مركز السيطرة على الأمراض في الصين". وغيرها من المصادر مع خرائط نظم المعلومات الجغرافية. نقلاً عن صحيفة بيزنس إنسايدر.

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وتتتبع الخريطة إجمالي الحالات المؤكدة ومجموع الوفيات ومجموع حالات الاسترداد، فور ظهور التقارير، حيث تمثل كل نقطة حمراء تفشي المرض، مع الحجم المقابل للحجم النسبي لانتشار، من خلال النقر فوق كل اختيار سيتم يظهر معلومات المنطقة.وأوضح التقرير أنه: "بسبب حالة الذعر والارتباك، التي توجد غالباً وسط تفشي هذا المرض، يمكن أن تنتشر المعلومات الخاطئة بسرعة. إضافة إلى الارتباك، يبدو أن الصين قد قمعت معلومات عن المرض في أيامها الأولى. حيث تم القُبض على ثمانية أشخاص على الأقل في الصين، متهمين بـ "نشر أو إعادة توجيه معلومات كاذبة على الإنترنت دون التحقق" حول فيروس كورونا. وذكر الصحفيون أنهم تعرضوا للتهديد والاحتجاز بعد الإبلاغ عن الفيروس".ويوضح أحد المخططات على لوحة القيادة مدى سرعة انتشار الفيروس في الصين القارية مقارنة بباقي العالم. حتى الآن، فقد انتشر الفيروس في 13 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا واليابان. حيث يتوقع الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي.بينما قال مسؤولو الصحة إنهم يعتقدون أن هذا الفيروس التاجي سيكون أكثر اعتدالًا من السار ، فقد تم وضع الحجر الصحي في ووهان، وفرضت 12 مدينة أخرى على الأقل قيودًا على السفر، مما يؤثر على ما يقدر بنحو 33 مليون شخص.