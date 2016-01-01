

الصدفية.. وعادات تزيد من حدة الأعراض الصدفية.. وعادات تزيد من حدة الأعراض

تتعدد العلاجات الطبيعية التي يمكنها مقاومة مرض الصدفية الجلدي، والذي يتسبب في ظهور البقع على الجلد بكثرة، إلا أنه ينصح للاستفادة من العلاجات الممكنة، بتجنب بعض العادات التي تزيد من أعراض مرض الصدفية، ونشير إليها الآن للابتعاد عنها.



عادات تزيد الصدفية

أولى تلك العادات هي عادة التدخين السيئة، حيث يعمل دخان السجائر بما يحمل من آلاف السموم على زيادة فرص الالتهابات، لذا فمع الوضع في الاعتبار أن الصدفية تعتبر أحد أشكال الالتهابات الجلدية، فإن النتيجة تكون زيادة أعراض المرض الجلدي، علاوة على ارتفاع فرص الإصابة بأمراض التدخين الشائعة، مثل أمراض القلب وسرطان الرئة.



يعتبر شرب الكحوليات أيضا من أبرز أسباب زيادة أعراض مرض الصدفية الجلدي، وخاصة عند الحصول على كميات كبيرة منها، نظرا لكم السموم المتاحة بها والمهيجة للالتهابات، مع العلم بأن الخصائص المدرة للبول الخاصة بالكحوليات، تزيد من جفاف الجلد ومن ثم تزداد حدة الصدفية حينئذ.

قد يعجبك أيضا...

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الوجبات السريعة من وسائل الترفيه عند عدد ليس بالقليل من البشر، فإن تلك السعادة التي تخلفها تلك الأكلات قد تنقلب إلى أحزان مع تسببها في زيادة أعراض الصدفية على الجلد، نظرا لاحتواء تلك الأطعمة على مكونات تحفز الالتهابات، وهو الأمر الذي ينبطق أيضا على الأكلات المصنعة بشكل عام.أما عن علاقة المواد التجميلية التي تستخدم على الجلد بمرض الصدفية، فحدث ولا حرج، حيث تؤدي مستحضرات التجميل التي تحمل مواد كيميائية لاذعة إلى معاناة الجلد من أعراض أكثر وضوحا لمرض الصدفية، كذلك ينصح لتجنب زيادة أعراض الصدفية لديك بمحاولة تجنب مسببات التوتر، نظرا لأن الإحساس بالقلق الدائم من شأنه إصابتك بالمرض في البداية، قبل رفع حدة أعراضه فيما بعد.علاجات الصدفيةبينما يمكن علاج مرض الصدفية، بعد السيطرة على العادات السيئة المذكورة التي تزيد من حدة أعراضه، نكشف الآن عن بعض العلاجات الطبيعية للمرض الجلدي الشائع على الأقل من أجل تقليل الأعراض، حيث يعتبر الفلفل الأحمر من أكثر مكونات الأطعمة أهمية فيما يخص مقاومة مرض الصدفية، شأنه شأن زيت الزيتون المقاوم للحكة، والذي يمكن وضعه على الجلد مع العسل.ينصح أيضا بالاعتماد على خل التفاح لمقاومة أعراض الصدفية، إذ يعني الحصول على كوب من الماء مضاف إليه ملعقة من المشروب المذكور، تقليل أعراض الأزمة الجلدية في أسرع وقت، ما ينطبق أيضا على أكلات تساهم في علاج الصدفية كالكركم.في النهاية، ينصح عند ملاحظة أعراض مرض الصدفية أو أي مشكلة جلدية أخرى، بسرعة زيارة الأطباء للحصول على العلاجات المثالية قبل أن يتطور الأمر للأسوأ.