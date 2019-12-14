

«المجتمعات العمرانية» تفتتح البطولة الرياضية الـ١٥ للمدن الجديدة بمدينة السادات «المجتمعات العمرانية» تفتتح البطولة الرياضية الـ١٥ للمدن الجديدة بمدينة السادات

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، رئيس اللجنة الرياضية العليا بالهيئة، فعاليات البطولة الرياضية الـ15 للمدن الجديدة ٢٠٢٠، المقامة بمدينة السادات، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



ووجه المهندس عبد المطلب ممدوح، الشكر، خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية افتتاح البطولة الرياضية، لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعمهم للمجتمعات العمرانية الجديدة، والمساهمة في إقامة 14 تجمعا عمرانياً جديداً ضمن مدن الجيل الرابع، كما قدم التحية والاعتذار للحضور، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي منع حضوره ارتباطات أخرى مهمة.



وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، خلال الكلمة، أن البطولة الرياضية تقام كل عام في مدينة مختلفة من المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وستقام العام القادم بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بهدف رفع كفاءة وتطوير المنشآت الرياضية بالمدن الجديدة، وزيادة أطر الترابط والتعاون بين العاملين بأجهزة المدن المختلفة، موجهاً الشكر لروح الزعيم الراحل محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية الأسبق، لكونه أول من أرسل بعثة مهندسين مصريين إلى فرنسا، لدراسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتنفيذ الطرق، وأهمها مدن السادات و15مايو و6 أكتوبر، والطريق الدائري.

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كما ألقى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، خلال فعاليات افتتاح البطولة الرياضية، كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لجموع الحاضرين، والدكتور عاصم الجزار، على رعايته للبطولة الرياضية، كما وجه التحية والتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم وعلى ما يبذلونه من جهد والمساهمة في تنظيم البطولة، مشيراً إلى أن البطولة الرياضية للمدن الجديدة تقام بمركز الشباب المطور، بالمحور المركزي الجديد بالمدينة، والذي تم تنفيذه على مساحة ١٥ فداناً، بمدينة السادات، وذلك بمشاركة ٣١ مدينة جديدة، بالإضافة إلى رئاسة هيئة المجتمعات، وستستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل، حيث سيشارك ٢٨ فريقا في كرة القدم الخماسي (مفتوح)، و٩ فرق خماسي فوق ٤٠ سنة، و١٨ فريقا في تنس الطاولة (فردى)، و٢٣ فريقا في تنس الطاولة (فرق)، بالإضافة إلى 13 فرقة بألعاب (شد الحبل، واختراق الضاحية، وكرة السرعة رجال وسيدات، الشطرنج خارج الدرع).من جانبه، أشار المحاسب وائل شعبان، المدير التنفيذي للبطولة الرياضية للمدن الجديدة 2020، إلى أن قرعة منافسات كرة القدم الخماسية (مفتوح) أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، وهى، المجموعة الأولى، (النوبارية الجديدة – القاهرة الجديدة - بدر – المنيا الجديدة - أسوان الجديدة - أخميم الجديدة – حدائق أكتوبر)، والمجموعة الثانية (١٥ مايو – السادات – الشروق – العبور – الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – قنا الجديدة)، والمجموعة الثالثة (العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – رئاسة الهيئة – العاصمة الإدارية – العالمين الجديدة – 6 أكتوبر الجديدة – طيبة الجديدة)، والمجموعة الرابعة (برج العرب – الشيخ زايد – بني سويف – الصالحية – القرى السياحية – ناصر – سوهاج الجديدة).وأضاف: أسفرت قرعة فرق خماسي فوق سن 40 عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى، تضم (السادات – 15 مايو – رئاسة الهيئة – القاهرة الجديدة – الشيخ زايد)،والمجموعة الثانية، تشمل (العاشر من رمضان – بدر – دمياط الجديدة – بني سويف)، وتم تقسيم الفرق المشاركة في منافسات تنس الطاولة، إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى (العاشر من رمضان- النوبارية الجديدة- بدر-الشيخ زايد- أسوان الجديدة)، والمجموعة الثانية (دمياط الجديدة- العبور- الفيوم الجديدة – طيبة - 6 أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة)، والمجموعة الثالثة (برج العرب – حدائق أكتوبر – القرى السياحية – 15 مايو – سفنكس – القاهرة الجديدة)، والمجموعة الرابعة (رئاسة الهيئة – خليج السويس – أسيوط الجديدة – بني سويف – السادات – سوهاج الجديدة)، وتم تقسيم الفرق المشاركة في منافسات تنس الطاولة (فردى) إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة)، والمجموعة الثانية (دمياط الجديدة – بني سويف – العاصمة الإدارية – الشيخ زايد)، والمجموعة الثالثة (رئاسة الهيئة – حدائق أكتوبر – قنا الجديدة – 6 أكتوبر – بدر)، والمجموعة الرابعة(السادات – خليج السويس – ناصر – طيبة – سفنكس)، كما أسفرت قرعة منافسات فرق رياضة شد الحبل عن تقسيمها لمجموعتين، المجموعة الأولى (الشروق – بدر – الشيخ زايد – بني سويف – العالمين الجديدة – برج العرب)، والمجموعة الثانية (العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – العبور – خليج السويس – أخميم الجديدة –المنيا الجديدة – السادات)، بينما تقام منافسات رياضة اختراق الضاحية، وكرة السرعة، والمشي فوق السن، بدون قرعة.تجدر الإشارة إلى أنه حضر فعاليات افتتاح البطولة الرياضية، قيادات الهيئة وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وممثلي المجتمع المدني.وبدأت فعاليات حفل افتتاح البطولة الرياضية، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، عقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، وقسم البطولة، ونبذة عن مدينة السادات، واستعراض للمدن المشاركة في البطولة الرياضية، وفقرات حفل الافتتاح التي تضمنت عدة أغان وطنية وألعاب نارية أضاءت سماء مدينة السادات.