تحوم الشكوك حو مشاركة سليم محمد صانع ألعاب فريق الهلال السوداني، في مباراة فريقه أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكرت صحيفة " السودان اليوم"، أن سليم محمد قد يغيب عن مواجهة الأهلي المقبلة، بسبب حصوله على ثلاث إنذارات.
وأضافت الصحيفة، أن خالد الزومه مدير الكرة بنادي الهلال أكد أن الكاف لم يرسل أي خطاب بشأن إيقاف سليم محمد حتى الآن، وبالتالي سيكون اللاعب متاحًا للمشاركة أمام الأهلي.
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التعليقات على الهلال مهدد بفقدان أبرز أسلحته أمام الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا
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