أثار قرار الكاف بتعيين المغربي رضوان جيد، حكما لمباراة الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، جدلا واسعا في الساعات الأخيرة، بسبب اعتراض إدارة الهلال على الحكم.
وتقدم مجلس إدارة الهلال السوداني باحتجاج رسمي إلى الكاف بشأن تعيين رضوان جيد حكما لمباراة الأهلي مطالبا بتغييره، لعدم ثقته فيه.
ويستعرض " صدى البلد" أبرز 7 معلومات عن رضوان جيد حكم بطل أزمة مباراة الهلال والأهلي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 7 معلومات لا تفوتك عن الحكم رضوان جيد.. بطل أزمة مباراة الأهلي والهلال السوداني
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق