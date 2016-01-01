7 معلومات لا تفوتك عن الحكم رضوان جيد.. بطل أزمة مباراة الأهلي والهلال السوداني

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صورة الخبر: الحكم رضوان جيد
الحكم رضوان جيد


أثار قرار الكاف بتعيين المغربي رضوان جيد، حكما لمباراة الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، جدلا واسعا في الساعات الأخيرة، بسبب اعتراض إدارة الهلال على الحكم.

وتقدم مجلس إدارة الهلال السوداني باحتجاج رسمي إلى الكاف بشأن تعيين رضوان جيد حكما لمباراة الأهلي مطالبا بتغييره، لعدم ثقته فيه.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز 7 معلومات عن رضوان جيد حكم بطل أزمة مباراة الهلال والأهلي:

1- رضوان جيد هو من مواليد 9 أبريل بمدينة أغادير المغربية.

2- امتهن رضوان جيد مهنة المحاماة في المغرب.

3- حصل رضوان جيد على الشارة الدولية في 2009، وكان أصغر حكم مغربي وقتها.

4- يعد رضوان جيد واحدا من أبرز حكم المغرب في الفترة الأخيرة، وأدار العديد من التدريبات بين الوداد والرجاء.
5- شارك رضوان جيد في آخر نسختين، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، 2017 و 2019.

6- أدار ثلاث مباريات للأهلي بدوري أبطال أفريقيا، فاز بها المارد الأحمر جميعا.

7- أدار مباراتين سابقتين للهلال السوداني، فاز الهلال بلقاء وخسر في آخر.

المصدر: elbalad

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