هل يلحق رمضان صبحي بلقاء الهلال.. نجم الأهلى يثير التكهنات برسالة غامضة



رمضان صبحي رمضان صبحي



زف رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشرى سارة إلى جماهير الأهلى قبل أيام من مواجهة الهلال السوداني فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ونشر رمضان صبحى صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" كاتبا: "قريبا" فى إشارة إلى قرب عودته للمشاركة مع الفريق من جديد بعد فترة غياب طويلة.



وعانى رمضان صبحى طوال الفترة الماضية من إصابة قوية فى العضلة الخلفية أدت إلى تغيبه عن الفريق لمدة ما يقرب من شهرين متكاملين.

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ويعد رمضان صبحى واحدا من أهم لاعبي الأهلى على الإطلاق فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى قيادة هجوم الفريق نتيجة القدرات الفنية الرائعة التى يمتلكها.