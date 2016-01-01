حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مصير الشكوى التى تقدم بها الهلال السوداني ضد المغربي رضوان جيد حكم مباراة الأهلى والفريق السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .
وتقدم الهلال السودانى بشكوى إلى الكاف ضد تعيين الحكم المغربي لإدارة المباراة المرتقبة ضد الأهلى وطالب الهلال بتغيير الطاقم التحكيمي .
و أكد مصدر مطلع داخل الكاف أنه لا توجد أى نية لتغيير الحكم المغربي رضوان الجيد ، موضحا أن الحكم يعد واحدا من أبرز حكم القارة السمراء فى الوقت الحالى فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها فى المباريات التى يتم تعيينه بها .
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التعليقات على الكاف يحسم مصير تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال بعد الشكوى السودانية
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