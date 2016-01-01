برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط



الشهادة الإعدادية بدمياط الشهادة الإعدادية بدمياط



حصل موقع صدى البلد على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.



وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط برقم الجلوس .. اضغط هنا



http://damietta.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

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وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط أعلنت أنه سيتم خلال ساعات إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لعام 2019-2020 بالتزامن مع انتظام أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الامتحانات.وأكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع سير أعمال تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظة للترم الأول للعام الدراسي 2019-2020.وأشار سويلم إلى انه خلال ساعات سيتم اعتمادها من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تمهيدا لإعلانها فى المدارس.