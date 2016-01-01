برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

صورة الخبر: الشهادة الإعدادية بدمياط
الشهادة الإعدادية بدمياط


حصل موقع صدى البلد على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط برقم الجلوس .. اضغط هنا

http://damietta.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط أعلنت أنه سيتم خلال ساعات إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لعام 2019-2020 بالتزامن مع انتظام أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الامتحانات.

وأكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع سير أعمال تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظة للترم الأول للعام الدراسي 2019-2020.

وأشار سويلم إلى انه خلال ساعات سيتم اعتمادها من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تمهيدا لإعلانها فى المدارس.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60588

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager