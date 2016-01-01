نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.. برقم الجلوس

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صورة الخبر: نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية


حصل موقع "صدى البلد "على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة برقم الجلوس.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس .. اضغط هنا

http://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه بتضافر كافة الجهود وتوفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين والطلاب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية وتهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر. وذلك خلال تفقده سير الامتحانات.

وكان قد أدى طلاب الشهادة الإعدادية الاختبار في اليوم الأول في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

مشيرا إلى أن إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء إمتحان الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 عدد 95 ألف و850 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 574 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمان عشر بنطاق المحافظة تحت إشراف 574 رئيس لجنة و574 مراقب أول و1546 مراقبا و11135 ملاحظا و2054 معاونا.

المصدر: elbalad

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