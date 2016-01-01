تربية بني سويف تتحول إلى نظام الامتحانات الإلكترونية.. تفاصيل

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صورة الخبر: جامعة بني سويف
جامعة بني سويف


أدت طالبات الفرقتين الأولى والرابعة بكلية التربية والطفولة المبكرة، بجامعة بنى سويف، الامتحان الإلكتروني لمقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد, حيث اجرت الطالبات الامتحان من المنزل من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشرة خلال الأسبوع الجارى.

وبلغ عدد الطالبات ٣٨ بالفرقة الرابعة, و ٣٧ بالفرقة الاولى.

وتأتى تلك الخطوة برعاية رئيس الجامعة منصور حسن فى إطار توجيهاته للتحول الإلكتروني, وقد أكدت الدكتورة هناء فؤاد المنسق الاكاديمي للبرنامج بالكلية إن هذه الخطوة جاءت بعد تجربة ناجحة لكلية الطب بالجامعة.

وأشارت الدكتورة هناء بأنه من المقرر أن يطبق مقرر حقوق الانسان العام القادم على الفرقتين الثانية والثالثة, وذلك فى إطار إعداد معلمة رياض الأطفال على دراية بحقوقها وإمكانية مكافحة الفساد.

المصدر: elbalad

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