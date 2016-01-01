نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعليم كفر الشيخ تحدد موعد تظلمات الطلاب



الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ

تبدأ الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة المقبل، في تلقي طلبات التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبرئاسة يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك، بدء تلقى طلبات التظلمات عن الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، يوم الجمعة المقبل الموافق 31 يناير الجاري ولمدة 15 يومًا، تنتهي يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل.



وقالت إن تقديم التظلمات يكون بمقر الكنترول الفرعي للإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وسيتم تحديد موعد مراجعة أوراق الإجابة بمقر الكنترول الرئيسي للشهادة الإعدادية بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية بجوار مسجد الخياط، شارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنها حددت موعدًا لكل إدارة تعليمية، تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم، وتجنبًا للزحام، ويبدأ استقبال الطلاب حسب الجدول المحدد.وتابعت: "يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب الاطلاع بمقر الكنترول الفرعي بالإدارة التابع لها، ويحدد في الطلب المادة أو المواد التي يرغب في الاطلاع على صورة كراسة إجابته فيها، ويتم تحديد الموعد من قبل لجنة النظام والمراقبة ويتم إبلاغ ولي أمر الطالب بموعد المراجعة، وتتم المراجعة بالمقر الرئيسي للكنترول بمدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.وأشارت إلى أن الاطلاع سيتم بداية من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة مساء، ويتم تسديد مبلغ 20 جنيهًا عن كل مادة يرغب الاطلاع على صورة الإجابة فيها، ويسمح للطالب فقط مصاحبًا ولي أمره للاطلاع على صورة ورقة الإجابة بعد التأكد من تحقيق شخصيته.وحذرت وكيل الوزارة الطالب أو ولي أمره من استخدام المحمول في المكان المخصص للاطلاع، ويتسلم الطالب نموذجًا لكتابة ملاحظاته بخط يده، ويوقع ولي الأمر على النموذج على أنه اطلع على صورة كراسة إجابة نجله.تصحيح العينات العشوائية للشهادة الإعدادية 2020كشفت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من تصحيح العينات العشوائية في جميع المواد الدراسية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2020.وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، إن العينة العشوائية بلغت 50 ورقة لكل مادة.وجاءت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 82%، ولم تحصل أي ورقة على الدرجة النهائية.وفي الحاسب الآلي كانت نسبة النجاح 96% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب.وبلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية 80%، حيث حصل على الدرجة النهائية 12 طعبد العزيز عطية حسانين البا.بينما بلغت النسبة في الدراسات الاجتماعية 96% وحصل على الدرجة النهائية 20 طالبا، وفي مادة العلوم جاءت نسبة النجاح 84% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب، وفي الرياضيات 86% وحصل على الدرجة النهائية 12 طالبا.وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه النسب والأعداد بعد تصحيح العينات العشوائية بإجمالي الـ50 ورقة التي تم اختيارها من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، شاركت فى الاحتفال بيوم البيئة الوطني لعام 2020، الذي نظمت وزارة البيئة فعالياته للمرة الأولى تحت شعار "التحول للأخضر.. طريق للاستدامة" بهدف رفع الوعى لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعزيز الحفاظ عليها واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على جميع المستويات.وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنه إنجى مشهور، مستشار الوزير لشئون التربية الخاصة، إن الوزارة تعمل على نشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس، وعقد مسابقات توعوية لإعادة تدوير المخلفات، وغرس المفاهيم المتعلقة بالبيئة في عقول الأطفال لإدماجهم في خدمة بيئتهم، وانعكاسها إيجابيًا على سلوك الطالب داخل وخارج المدرسة، بالإضافة إلى إدخال المصطلحات البيئية المختلفة للمناهج التعليمية بمراحل التعليم قبل الجامعي وربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي لدى الطلاب.وأعرب الدكتور طارق شوقى، عن خالص تقديره للتعاون المثمر والبناء مع وزارة البيئة؛ لزيادة الوعى لدى الأطفال بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ثقافة ودور الطالب في المشاركة بالحفاظ على البيئة.فيما قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة التربية والتعليم الفني شريك أساسي فى غرس مفاهيم وأخلاقيات وقيم الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إدخال المصطلحات البيئية بالمناهج الدراسية والتي تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية وتشمل عدة محاور منها نشر ثقافة فصل المخلفات من المنبع بالمدارس، والتوعية بمفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وكذلك مبادرات التدوير في مدارس المرحلة الثانوية، ومبادرة تنظيف نهر النيل.وأشادت الوزيرة بالأعمال الفنية لطلاب المدارس والتي استخدموا فيها المخلفات البيئية، والتى تدل على أن أبناءنا لديهم قدرات تفوق التوقعات، مشيرة إلى أن الهدف من يوم البيئة الوطنى أن يصل مفهوم الاهتمام بالبيئة لجميع أفراد المجتمع بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.وخلال الحفل، كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد الطلاب الفائزين بمسابقة أجمل لوحة فنية لإعادة تدوير المخلفات، كما تفقدت معرضًا للأعمال الفنية للطلاب.حضر الاحتفال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وعدد من نواب البرلمان.واعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس، الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس مطروح للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 80.1%.وأوضح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان للدور الأول بالصف الثالث الإعدادي 8019 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور من بينهم 7486 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين منهم 5995 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 80.1%.وقال مدير تعليم مطروح، إنه جرى العمل في 4 كنترولات بالمحافظة، وهي في الإدارات التعليمية مرسى مطروح، والحمام، وسيدى براني، وسيوة، مما نتج عن ذلك الدقة والسرعة في إعلان النتيجة.ووجه محافظ مطروح خالص التهاني لجميع الطلاب الناجحين من طلاب الصف الثالث الإعدادي، متمنيا لهم التوفيق فى الفصل الدراسى الثانى.