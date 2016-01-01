شديد البرودة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس فى مصر غدا ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك شبورة كثيفة صباحا على بعض المناطق، ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة ومعتدلا خلال ساعات النهار، يصاحبه نشاط للرياح واحتمالية سقوط أمطار على السواحل.
ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا، الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية المختلفة، وجاءت كالتالي:
على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وسواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، والشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.
وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وتوجد شبورة صباحا مع فرصة سقوط الأمطار والرياح معتدلة، وعلى جنوب سيناء والغردقة، يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، مع نشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية.
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