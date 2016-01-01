تفاصيل سقوط طائرة عسكرية في الجزائر

ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن طائرة عسكرية سقطت في ولاية أم البواقي (شمال شرق) أثناء التدريب، ما أسفر عن استشهاد قائدها ومساعده.
وكشف التلفزيون الجزائري، عن تفاصيل الحادث، موضحا أن الطائرة من طراز (su-30)، والتي كانت قد انطلقت من قاعدة أم البواقي الجوية، في طلعة تدريبية، وأسفر سقوطها عن استشهاد قائدها ومساعده.
وأشار إلى أن الطائرة سقطت في منطقة خالية من السكان.
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