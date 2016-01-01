وليد أزارو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه قبل الانتقال إلى الاتفاق السعودي

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صورة الخبر: المغربي وليد أزارو
المغربي وليد أزارو


أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه لم يتلق أي عروض من نادي الزمالك نهائيًا.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "لم أتلق عروضا من نادي الزمالك نهائيًا وكل ما يتردد حول هذا الصدد كلام سوشيال ميديا لا أساس له من الصحة".

المصدر: elbalad

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