كيف أقضي ما فاتني من صلاة لمدة أسبوع بسبب المرض.. عالم أزهري يجيب



الأزهر الشريف الأزهر الشريف



أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية، يقول فيه: كنت مريضا جدا ولم أصلي لمدة أسبوع كيف أقضي الصلوات التي لم أصلها ؟



رد الشيخ أبو بكر عليك التوبة والاستغفار وتقضيها الآن متتابعة ، الظهر وبعده العصر وهكذا ولا تؤخر لتصلي كل وقت مع وقت آخر، والمريض تجب عليه الصلاة، ولا يجوز له ترك الصلاة أثناء مرضه، إنما يصلي قدر استطاعته.



الصلاة الفائتة هل تصلى ركعتين ركعتين ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عقب البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأوضح العجمي، قائلًا: أن الصلاة التى فاتت سواء أكانت فرض أو نافلة تؤدي كما هى، فالصلاة المفروضة تصلى كما هى كالفجر ركعتين و الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4، وهذا دين على الإنسان عليه أن يقضيه متى تيسر له ذلك.كيفية قضاء الصلاة الفائتة .. الأزهر يحذر من 3 أخطاء شائعة عند أدائهايفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، تحت هذا العنوان يقع الكثيرون في عدة أخطاء ، منها أنه إذا كانت الصلوات الفائتة كثيرة، فإنها تسقط بالحج والعمرة ، وعن كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان يظن البعض أن النوافل تغني عنها، وفي كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان يؤديها آخرين مع فريضة اليوم التالي، بل قد يصل الأمر في كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان أنه التوبة بديل جيد عنها، هذا فضلًا عن كثير من الأسئلة الحائرة حولها، ومنها قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب هل هو واجب؟ ، وأيهما أولًا الصلاة الحاضرة أم الفائتة؟، وهل قضاء الصلوات الفائتة ينبغي أن يكون فورًا أم يجوز التراخي فيه؟ وتصاحب كيفية قضاء الصلاة الفائتة أسئلة أخري مثل كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ؟، كيفية قضاء الصلاة الفائتة في السفر ؟ ، قضاء الصلاة الفائتة لايام ؟، ولأن الصلوات الفائتة تظل دينًا وحق لله في رقبة العبد كانت أهمية معرفة كيفية قضاء الصلاة الفائتة .كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيانكيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، فعنها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة عماد الدين، وهي فريضة لا تسقط عن المسلم بأي عذر، منوهًا بأن قضاء الصلوات الفائتة تظل دينًا في رقبة الإنسان، لذا ينبغي معرفة كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، من يريد قضاء الصلوات الفائتة وحسابها بتدوين المسلم ما يؤديه من الصلوات الفائتة بمفكرة صغيرة الحجم بها أيام الأسبوع؛ حتى يتذكر الشخص ويعرف ما قضيه من صلواته الفائتة وما لم يؤديه بعد.كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ففيها ينبغي الانتباه إلى أنه لكى تكون الصلوات الفائتة صحيحة لابد من وجود النية وتعينها بقضاء فرض فائت؛ فلا يجوز للمصلى أن يبدأ صلاته بقول: « الله أكبر» دون تحديد النية، أو قوله: « نويت اصلي ركتين»، كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، كما أنه لابد أن ينوى المصلى بقلبه أنه يريد قضاء صلاة الظهر مثلًا مما عليه أو صلاة الظهر قضاء، فلابد من التحديد والتعين بالنية.كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان لها أهمية كبيرة، حيث إن الصلاة ركن واجب، ومن قصر فى أدائها؛ وجب عليه أن يقضيها، سواء أكان ذلك عمدًا أو سهوًا ، والصلاة ركن أساسي فى الدين ولا تسقط أبدًا تحت أي عذر، فمن فاتته الصلاة بخروج وقتها أو النوم أو التكاسل عنها لسنوات طوال؛ لا تسقط عنه ووجب عليه قضائها.كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان وعنها أوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب ؟ أي هل أصلي الصلوات الفائتة أولًا ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟»، أنه ينبغي على الشخص أن يُصلِّي الفائتة أولًا ثم يُصلي الصلاة الحاضرة ، ولا يجوز له التأخير، مشيرًا إلى أنه في سؤال هل قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب ، هناك خطأ شائع بين الكثيرين، وهو أنه قد شاع عند البعض في قضاء الصلاة الفائتة أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلًا لو أنه لم يصل الفجر يومًا فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا خطأ ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، والحديث يدل على أن الإنسان يصلي الفائتة أولا بمجرد أن يذكرها ثم يصلي الصلاة الحاضرة بعد ذلك.قضاء الصلوات الفائتة بالترتيبقضاء الصلوات الفائتة بالترتيب ؟ ، فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح، وفي قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب ، فإنه يسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: أولًا أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر، ثانيًا ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة، ثالثًا نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.