استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، على تعيين المغربي رضوان جيد لـ إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويعد المغربي رضوان جيد واحدا من أهم الحكام داخل أركان القارة السمراء فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها فى الفترة الأخيرة وإدارته للعديد من المباريات المهمة.
وكان الأهلي حقق فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
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التعليقات على بشرى سارة لـ الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة بأبطال أفريقيا
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