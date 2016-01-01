فايلر سبب الرحيل .. أزارو يكشف تفاصيل أزمته مع مدرب الأهلي



فايلر فايلر

أعرب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، عن حزنه الشديد على الطريقة التي الغريبة التي تم استخدامها من قبل مسئولي الأهلي من أجل الاستغناء عن خدماته وإجباره على الرحيل.



وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "لم أفتعل أي أزمات نهائيًا، وواقعة اعتراضي شيء خارج عن الإرادة فلم أجد تفسير لاستبعادي من التشكيل بشكل مستمر ومتواصل".



وأوضح: "بشارك وبحرز أهداف، وفجأة يتم استبعادي وده بيوصلك انك تخرج عن شعورك ولكن كان في عدم تقدير".

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وتابع: " ضحيت بأشياء كثيرة وكان من المفترض أن أخرج بشكل أفضل من ذلك، وإدارة الأهلي أكدت لي أن فايلر هو السبب في رحيلي".