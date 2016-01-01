فايلر سبب الرحيل .. أزارو يكشف تفاصيل أزمته مع مدرب الأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › فايلر سبب الرحيل .. أزارو يكشف تفاصيل أزمته مع مدرب الأهلي

صورة الخبر: فايلر
فايلر

أعرب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، عن حزنه الشديد على الطريقة التي الغريبة التي تم استخدامها من قبل مسئولي الأهلي من أجل الاستغناء عن خدماته وإجباره على الرحيل.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "لم أفتعل أي أزمات نهائيًا، وواقعة اعتراضي شيء خارج عن الإرادة فلم أجد تفسير لاستبعادي من التشكيل بشكل مستمر ومتواصل".

وأوضح: "بشارك وبحرز أهداف، وفجأة يتم استبعادي وده بيوصلك انك تخرج عن شعورك ولكن كان في عدم تقدير".

وتابع: " ضحيت بأشياء كثيرة وكان من المفترض أن أخرج بشكل أفضل من ذلك، وإدارة الأهلي أكدت لي أن فايلر هو السبب في رحيلي".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فايلر سبب الرحيل .. أزارو يكشف تفاصيل أزمته مع مدرب الأهلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79559

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager