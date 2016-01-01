يعتبر الورد والزهور من العناصر الاساسية لديكور منزل أنيق سواء كان كلاسيك او مودرن، وقدم موقع mobykan المختص بالديكور طرق واماكن وضع المزهريات بها وهي :-
في مدخل المنزل وضع المزهريه امر جميل و مهم حيث يشعر الضيوف بترحاب و راحه نفسيه عند دخول المنزل ، فهي تضفي لمسه من الاشراق و البهجه علي المكان خاصه اذا كانت الزهور باللون الابيض و البينك.
في غرفة الطعام ، وضع المزهريات في غرفة الطعام تعطي راحة وهدوء في المكان وتجعله ذات رائحة جميلة وتفتح الشهية لمجرد الجلوس بها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بالزهور والورد.. طرق وضع المزهريات ضمن ديكور المنزل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق