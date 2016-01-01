بالزهور والورد.. طرق وضع المزهريات ضمن ديكور المنزل

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وضع المزهريات ضمن ديكور المنزل


يعتبر الورد والزهور من العناصر الاساسية لديكور منزل أنيق سواء كان كلاسيك او مودرن، وقدم موقع mobykan المختص بالديكور طرق واماكن وضع المزهريات بها وهي :-

في مدخل المنزل وضع المزهريه امر جميل و مهم حيث يشعر الضيوف بترحاب و راحه نفسيه عند دخول المنزل ، فهي تضفي لمسه من الاشراق و البهجه علي المكان خاصه اذا كانت الزهور باللون الابيض و البينك.

في غرفة الطعام ، وضع المزهريات في غرفة الطعام تعطي راحة وهدوء في المكان وتجعله ذات رائحة جميلة وتفتح الشهية لمجرد الجلوس بها.

في بلكونه غرفة النوم او نافذه صغيرة.

في غرف المعيشة ايضا استخدام المزهريات يكون جيد ومميز.

المصدر: موقع mobykan

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