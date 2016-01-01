لو مهتمة بالتفاصيل.. 10 أفكار لتنسيق الحمّام بشكل أنيق ومختلف

تهتم كل عروس أثناء تجهيز منزلها الجديد بالعديد من تفاصيل المنزل، سواء في المطبخ أو غرفة النوم، فعادة ما تكون التفاصيل هي الفارق في شكل المنزل وخاصة الديكور وطريقة تنسيقه مع الأثاث ، خاصة أن صيحات الموضة حاليًا تتجه إلى الأسلوب المودرن الحديث في كل شيء بدءًا من شكل الأثاث، حتى ألوان الحوائط والديكور ليطغى الأسلوب المودرن على الاستايل الكلاسيكي القديم رغم فخامته وأناقته .
تفاصيل الحمام الخاص بك تحتاج للمزيد من الاهتمام كي تستطيعي الحصول على شكل مختلف لحمامك، فلا تكتفي فقط باختيار لون سيراميك الحوائط و الأرضية ولون الحمام والحوض والبانيو، لكن يمكنك تغيير شكله التقليدي بمجموعة أفكار بسيطة .
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