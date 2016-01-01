لو مهتمة بالتفاصيل.. 10 أفكار لتنسيق الحمّام بشكل أنيق ومختلف



افكار لديكور الحمام افكار لديكور الحمام



تهتم كل عروس أثناء تجهيز منزلها الجديد بالعديد من تفاصيل المنزل، سواء في المطبخ أو غرفة النوم، فعادة ما تكون التفاصيل هي الفارق في شكل المنزل وخاصة الديكور وطريقة تنسيقه مع الأثاث ، خاصة أن صيحات الموضة حاليًا تتجه إلى الأسلوب المودرن الحديث في كل شيء بدءًا من شكل الأثاث، حتى ألوان الحوائط والديكور ليطغى الأسلوب المودرن على الاستايل الكلاسيكي القديم رغم فخامته وأناقته .



تفاصيل الحمام الخاص بك تحتاج للمزيد من الاهتمام كي تستطيعي الحصول على شكل مختلف لحمامك، فلا تكتفي فقط باختيار لون سيراميك الحوائط و الأرضية ولون الحمام والحوض والبانيو، لكن يمكنك تغيير شكله التقليدي بمجموعة أفكار بسيطة .



اقرأ أيضًا

الكابتونيه يتصدر بقوة.. أبرز صيحات موضة غرف النوم 2020.. صور

قد يعجبك أيضا...

يمكنك وضع مجموعة من الأرفف الخشبية القيمة على إحدى حوائط الحمام، وضعي عليها بعض الأغراض مثل الشامبو، الشاور ، الصابون، أدوات الحلاقة، وأدوات غسل الأسنان، وذلك بدلًا من وضعها بشكل تقليدي أمام مرآة الحمام، أو على البانيو .اقرأ أيضًالكل عروس.. 5 فروق بين المطبخ الخشب و الألوميتالكما يمكنك عمل دولاب خشبي بسيط وأنيق في أحد أركان الحمام، وضعي به المناشف، البشكير، وكذلك أدوات التنظيف، وبذلك يوفر عليك مساحة جيدة ، ويمنح شكل الحمام مظهرا أنيقا.كذلك يمكنك تنسيق بعض الأرفف فوق الحمام، وتزيينها بزهريات صناعية تعطي شكلًا مختلفًا للحمام، وكذلك بعض العلب المخصصة للحمام لتوضع بها المناشف والأغراض الخاصة .