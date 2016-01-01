اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين ، نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس مطروح للفصل الدراسى الاول بنسبة نجاح 80.1% .
وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان للدور الأول بالصف الثالث الإعدادي 8019 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور من بينهم 7486 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين منهم 5995 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 80.1 %.
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التعليقات على نتيجة الشهادة الإعدادية .. 80.1% نسبة النجاح في مطروح
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