اعتمد الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، اليوم، نتيجة الفرقة السادسة بالكلية، والتي تعد أول دفعة يتم تخريجها رسميًا في الكلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة نصير، الأستاذ بكلية الطب، ورئيس الكنترول، والدكتور خالد إسماعيل، رئيس قسم الجراحة العامة.
وعبر عبد العال، سعادته الغامرة باعتماد أول نتيجة لبكالوريوس الطب والجراحة في جامعة كفر الشيخ، موجهًا، التهنئة لأبنائنا طلاب الكلية بمناسبة تخرجهم.
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التعليقات على أول دفعة.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ
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