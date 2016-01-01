نتيجة الشهادة الإعدادية .. تعليم كفر الشيخ تحدد موعد تظلمات الطلاب



نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية



تبدأ الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة المقبل، في تلقي طلبات التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبرئاسة يوسف البسيوني رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.



وأكدت د بثينة كشك، على بدء تلقى طلبات التظلمات عن الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، يوم الجمعة المقبل الموافق 31 يناير الجاري ولمدة 15 يومًا ، تنتهي يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل.



وأضافت أن تقديم التظلمات يكون بمقر الكنترول الفرعي للإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وسيتم تحديد موعد مراجعة أوراق الإجابة بمقر الكنترول الرئيسي للشهادة الإعدادية بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية بجوار مسجد الخياط ، شارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ .

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وأكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنها حددت موعدًا لكل إدارة تعليمية، تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم، وتجنبًا للزحام، ويبدأ استقبال الطلاب حسب الجدول المحدد وأضافت وكيلة الوزارة، يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب الاطلاع بمقر الكنترول الفرعي بالإدارة التابع لها.ويحدد الطالب في الطلب المادة أو المواد التي يرغب في الاطلاع على صورة كراسة إجابته، ويتم تحديد الموعد من قبل لجنة النظام والمراقبة ويتم إبلاغ ولي أمر الطالب بموعد المراجعة، وتتم المراجعة بالمقر الرئيسي للكنترول بمدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.وأشارت إلى أن الاطلاع سيتم بداية من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة مساء، ويتم تسديد مبلغ 20 جنيهًا عن كل مادة يرغب الاطلاع على صورة الإجابة فيها، ويسمح للطالب فقط مصاحبًا ولي أمره للاطلاع على صورة ورقة الإجابة بعد التأكد من تحقيق شخصيته.وحذرت وكيل الوزارة الطالب أو ولي أمره من استخدام المحمول في المكان المخصص للاطلاع، ويتسلم الطالب نموذجًا لكتابة ملاحظاته بخط يده، ويوقع ولي الأمر على النموذج على أنه اطلع على صورة كراسة إجابة نجله.