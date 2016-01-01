المتحدث باسم جامعة القاهرة: التدريس بالنقاب غير منطقي .. فيديو

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › المتحدث باسم جامعة القاهرة: التدريس بالنقاب غير منطقي .. فيديو

صورة الخبر: التدريس بالنقاب
التدريس بالنقاب

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة منذ فترة وهي تطبق هذا حكم حظر ارتداء النقاب، كما أنه غير منطقي وغير ممكن أن يتم التدريس بالنقاب لأن هذا به إعاقة إلى العملية التعليمية.

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه، أن جامعة القاهرة قدمت طعنا في الحكم وقدمت الدفوع وتم رفض الطعن المقدم وأصبح الحكم ساريا مرة اخرى وهناك متابعة .

وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة ، أن المتابعة ستتم بواسطة إدارة الجامعة وعن طريق وكلاء الكليات ووكلاء الدراسات العليا.

وتابع أن أعضاء هيئة التدريس لو أصروا على ارتداء النقاب سيتم منعهم من التدريت من خلال موجب القانون.

وأكمل محمود علم الدين أن هناك تقبلا وارتياحا من المجتمع الجامعى لهذا القرار لأنه قرار منطقي وصحيح.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المتحدث باسم جامعة القاهرة: التدريس بالنقاب غير منطقي .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26051

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager