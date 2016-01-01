المتحدث باسم جامعة القاهرة: التدريس بالنقاب غير منطقي .. فيديو

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة منذ فترة وهي تطبق هذا حكم حظر ارتداء النقاب، كما أنه غير منطقي وغير ممكن أن يتم التدريس بالنقاب لأن هذا به إعاقة إلى العملية التعليمية.
وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه، أن جامعة القاهرة قدمت طعنا في الحكم وقدمت الدفوع وتم رفض الطعن المقدم وأصبح الحكم ساريا مرة اخرى وهناك متابعة .
وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة ، أن المتابعة ستتم بواسطة إدارة الجامعة وعن طريق وكلاء الكليات ووكلاء الدراسات العليا.
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