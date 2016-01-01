

أمازون أكبر علامة تجارية في العالم.. وأرامكو السعودية الأكبر في المنطقة العربية أمازون أكبر علامة تجارية في العالم.. وأرامكو السعودية الأكبر في المنطقة العربية

قال تقرير نشرته شركة “براند فاينانس” Brand Finance، الاستشارية المستقلة لتقييم الأعمال ذات العلامات التجارية، أن أمازون Amazon أصبحت أكبر العلامات التجارية في العالم، بعد وصول قيمتها لـ220,7 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بـ187,9 مليار دولار في 2019.



وجاءت شركة ألفابت، المالكة لجوجل Google، في المركز الثاني عالميا بقيمة 159,7 مليار دولار، ثم أبل Apple بقيمة 140,5 مليار دولار، ثم مايكروسوفت Microsoft بقيمة 117 مليار دولار، ثم سامسونج Samsung بقيمة 94,4 مليار دولار، ثم مؤسسة التأمين ICBC بقيمة 80,7 مليار دولار، ثم فيسبوك Facebook بقيمة 79,8 مليار دولار، ثم متاجر ولمارت Walmart بقيمة 77,5 مليار دولار، ثم مؤسسة التأمين الصينية “بينج آن” PING AN بقيمة 69 مليار دولار، ثم هواوي Huawei بقيمة 65 مليار دولار.



وقال التقرير أن قيمة أكبر 500 علامة تجارية في العالم وصلت إلى 7,1 تريليون دولار، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ بمفردها على 45% من أعلى 500 علامة تجارية في العالم، في حين سجل التقرير خسارة أوبر Uber لـ32% تقريبا من قيمة علامتها التجارية في 2020، بينما كانت شركة تسلا Tesla هي الأعلى نموا بنسبة 64,9%.

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وقال التقرير أن أعلى 3 علامات تجارية عربية جاءت ضمن قائمة الـ500 الأكبر في العالم هي أرامكو السعودية، في المركز 24 بقيمة 46,8 مليار دولار، وهي بذلك الأكبر في المنطقة العربية، ثم شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، في المركز 161 بقيمة 11,4 مليار دولار، ثم شركة اتصالات الإماراتية، في المركز 225 بقيمة 8,5 مليار دولار.