بدأت اليابان في دراسة خطة لإصدار عملتها الرقمية المشفرة، وذلك بسبب القلق من خطط الصين لإصدار اليوان الرقمي وكذلك فيسبوك، التي تسعى إلى تطوير عملة رقمية مشفرة تحت اسم “ليبرا” Libra.
وتقول الأخبار أن مجموعة من المشرعين في الحزب الحاكم يعملون على اقتراح بإصدار اليابان لعملتها الرقمية المشفرة، وقد صرح نوريهيرو ناكاياما، نائب وزير الشؤون الخارجية بالبرلمان، أن العملة الرقمية اليابانية ربما تصدر ضمن مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال ناكاياما، وهو أبرز أعضاء مجموعة من 70 نائبا في الحزب الديمقراطي الليبرالي، أن الصين تتجه نحو إصدار اليوان الرقمي، لذلك يود النواب اقتراح النظر في إصدار الين الرقمي في المقابل.
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التعليقات على نواب اليابان يطالبون الحكومة بتطوير عملتها الرقمية للرد على عملة الصين وفيسبوك
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