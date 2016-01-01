دراسة جديدة تؤكد أن علامة بلايستيشن تحظى بأكبر عددٍ من المُعجبين في ألعاب الفيديو

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دراسة جديدة تؤكد أن علامة بلايستيشن تحظى بأكبر عددٍ من المُعجبين في ألعاب الفيديو

بناءً على دراسة جديدة من bestseocompanies، فإن علامة البلايستيشن التجارية تمتلك العدد الأكبر من العشاق الأوفياء، و أكدت الدراسة التي شملت أكثر من ألف شخص أن نسبة مُعجبي البلايستيشن الأوفياء قد وصلت إلى 40.7%. و فيما يتعلّق ببقية الشركات، فقد أتى الإكس بوكس في المركز الثاني بنسبة 31% من الأصوات، ثم أتت شركة ننتندو في المركز الثالث بواقع 30.7%.

الدراسة قالت أن واحدًا من كل 3 أشخاص قال أنه ينوي شراء Playstation 5، بينما ينوي واحد من كل 4 أشخاص اقتناء Xbox Series X، إلا إنّ 8% فقط من الأشخاص يُريدون شراء الجهازين معًا.

المصدر: موقع الكترونى

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